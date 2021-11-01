Эксперты прокомментировали использование Украиной боевого дрона в Донбассе

Генштаб ВСУ заявил, что Украина впервые применила ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе. Политологи для радио Sputnik объяснили, к чему это может привести.

Политолог и историк Антон Бредихин указал на то, что своими действиями Украина нарушила Минские соглашения, запрещающие полеты всей боевой авиации и беспилотников вдоль линии соприкосновения.

«Своими действиями Украина говорит, что Минских соглашений нет. При этом под обстрел попадают украинцы, имеющие гражданство РФ. Под обстрел беспилотников может попасть и территория России», — сказал Бредихин.

Он добавил, что Запад никак не реагирует на такие действия со стороны Украины. При этом со стороны России могут последовать жесткие меры, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Если Украина в массовом порядке применит БПЛА Bayraktar для нанесения ударов по позициям народной милиции или инфраструктуре Донбасса, то это может вызвать резкий ответ со стороны России, вплоть до введения бесполетной зоны. Несмотря на то, что обычно она вводится по решению ООН, Россия может в одностороннем порядке, исходя из гуманитарных соображений и прав человека, ввести бесполетную зону», — считает эксперт.