Эксперты призвали предупреждать женщин о тромбах из-за вакцины Johnson & Johnson

Экспертный совет при Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США рекомендовал возобновить использование вакцины компании Johnson & Johnson. При этом женщин до 50 лет следует предупреждать об опасности образования тромбов, заявили в совете. Об этом сообщила газета USA Today.

На прошлой неделе американские власти посоветовали временно отказаться от вакцины компании Johnson & Johnson для профилактики коронавируса. Поводом послужили сообщения о шести случаях образования тромбов у женщин, получивших прививку. Одна из них умерла. По последним данным, зарегистрировали уже 16 случаев тромбообразования, скончались три человека.

Решение экспертного совета должен утвердить сам регулятор CDC. Новая рекомендация предлагает использовать вакцину для людей старше 18 лет.

При этом женщин младше 50 лет медики обязаны предупреждать о крайне редком побочном эффекте — образовании тромбов. Им предложат возможность выбрать другие одобренные в США вакцины.

Приостановка использования препарата Johnson & Johnson носит рекомендательный характер. Запрета на применение не было.