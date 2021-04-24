facebook_pixel
    24 апреля 2021, 02:05

    Эксперты призвали предупреждать женщин о тромбах из-за вакцины Johnson & Johnson

    Кирилл Фролов

    Экспертный совет при Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США рекомендовал возобновить использование вакцины компании Johnson & Johnson. При этом женщин до 50 лет следует предупреждать об опасности образования тромбов, заявили в совете. Об этом сообщила газета USA Today.

    Эксперты призвали предупреждать женщин о тромбах из-за вакцины Johnson & Johnson

    На прошлой неделе американские власти посоветовали временно отказаться от вакцины компании Johnson & Johnson для профилактики коронавируса. Поводом послужили сообщения о шести случаях образования тромбов у женщин, получивших прививку. Одна из них умерла. По последним данным, зарегистрировали уже 16 случаев тромбообразования, скончались три человека.

    Решение экспертного совета должен утвердить сам регулятор CDC. Новая рекомендация предлагает использовать вакцину для людей старше 18 лет.

    При этом женщин младше 50 лет медики обязаны предупреждать о крайне редком побочном эффекте — образовании тромбов. Им предложат возможность выбрать другие одобренные в США вакцины.

    Приостановка использования препарата Johnson & Johnson носит рекомендательный характер. Запрета на применение не было.