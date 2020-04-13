Эксперты предположили, когда рубль начнет укрепляться

Специалисты считают, что пока ждать изменений курса рубля не стоит. Связано это с коронавирусом. Из-за распространения инфекции экономика страны падает. Эксперты заявили, что эффект от сделки придет не сразу.

«Рассматривая валютную пару доллар/рубль в перспективе на текущую неделю, можно ожидать роста „американца“ по отношению к отечественной валюте. После укрепления рубля на прошлой неделе в ближайшее время возможно небольшое ослабление. В случае если доллар преодолеет отметку в 74,7, то перспектива роста составит уже 79 рублей за доллар», — пояснила Алена Лапицкая, независимый эксперт по личным инвестициям.

Иван Капустянский, трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum, полагает, что фокус внимания инвесторов будет смещаться в сторону оценки глубины падения мировой экономики. Это позволит оценить падение спроса на нефть и понять, насколько эффективны ограничения по добыче в рамках сделки ОПЕК+.

Динамика цен на нефть будет зависеть в большей мере от макроэкономических новостей и прогнозов спроса, считает аналитик.