Эксперты ОЗХО нашли следы незапрещенных отравляющих веществ в анализах Навального

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили в анализах Алексея Навального наличие отравляющих веществ. Об этом сообщили представители британского постпредства при ОЗХО.

В аккаунте организации в Twitter сказано, что в крови Навального нашли следы «нервно-паралитического агента группы „Новичок“». Однако согласно докладу ОЗХО, опубликованному на сайте, блогера отравили веществом, не занесенным в список запрещенных веществ.

«Результаты анализа подтверждают, что биомаркеры антихолинэстеразного средства в анализах крови и мочи Навального имеют аналогичные структурные характеристики, что и отравляющие вещества, добавленные в приложение по химикатам Конвенции по запрещению химического оружия в ноябре 2019 года. При этом данное антихолинэстеразное средство не включено в приложение по химикатам», — сказано в документе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Германия пока так и не предоставила документы и отчеты по делу Навального. Поэтому сейчас разбирательство касательно этого инцидента в России стоит на месте.

Алексею Навальному стало плохо в самолете в конце августа. Его госпитализировали в омскую клинику, где врачам удалось спасти политика. Позднее Навального перевезли на лечение в Германию.