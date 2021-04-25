Эксперты оценили вероятность «войн за воду» в ближайшие полвека

В ближайшие 50 лет изменения климата приведут к дефициту воды в некоторых регионах Земли. Скорее всего, на юге России усилятся и буду чаще повторяться засухи. Но ожидать войн за воду не стоит. Уже существуют технологии, которые дешевле военных действий. Конфликты последнего десятилетия в Сирии и Судане, связанные с водными ресурсами, были вызваны просчетами в их распределении.

Об этом сообщили эксперты фестиваля «Экочашка» в рамках дискуссии «Война за воду». Они спрогнозировали, что помимо уменьшения количества воды испортится ее качество. На него повлияют уменьшение речного стока и увеличение числа осадков. Но войны за воду не начнутся.

«Дело в том, что на данный момент есть дорогие, но более дешевые, чем война, способы эту воду добывать… Даже опреснение воды достигло уже очень высоких показателей эффективности… Помимо этого технологии водосбережения также развиваются», — сказала РИА «Новости» доцент факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ, специалист по гидрологическим прогнозам Мария Сидорова. По ее мнению, проблемой станет тот факт, что количество воды и ее качество будут лимитировать экономику.

Обеспокоена качеством воды была и научный сотрудник географического факультета МГУ, специалист по качеству воды Оксана Ерина.

Кандидат географических наук, специалист по вопросу климатических беженцев Юлия Кузнецова напомнила, что развитие военного сценария в Сирии в 2011 году было спровоцировано многолетней засухой. Люди мигрировали в города, началось перенаселение и борьба за воду.

В 2005 году в Судане разгорелся конфликт из-за того, что в засуху кочевым племенам перекрыли доступ к воде. Ее не хватало даже тем, кто жил рядом с источниками.

С 24 апреля в Симферополе за счет бурения новых скважин изменили график подачи воды — с 06:00 до 00:00. Ранее вода подавалась шесть часов в сутки.