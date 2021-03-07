Эксперты оценили шансы Украины попасть в НАТО

В обозримом будущем НАТО не предоставит Украине членство в альянсе или план по его достижению, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

В беседе с газетой «Известия» Суслов отметил, что Киев каждый год надеется на подвижки в этом вопросе. Однако даже западные эксперты, которые «недружественно настроены к Москве» уверены, что этот шанс с большей вероятностью выпадет Грузии. В противном случае, как считает эксперт, это может угрожать государственности самой Украины.

Ей не быть стратегическим партнером США из-за «разности потенциалов», считает доцент РГГУ, эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин. При этом Вашингтон, по его мнению, построит свою внешнюю политику таким образом, чтобы привязать к себе Киев.

Украина все чаще будет появляться в риторике руководства НАТО, уверена руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. Киев она назвала триггером объединения Европы и Соединенных Штатов «вокруг единого врага». Но Украину в североатлантический альянс не примут «чисто технически, учитывая ситуацию с Крымом».

Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг в феврале обсудили по телефону основные направления сотрудничества, а также реформы в стране и ситуацию в регионе Черного моря. Глава североатлантического блока получил приглашение на саммит «крымской платформы» и обещал его серьезно обдумать. Встреча приурочена к 30-летию независимости Украины, и должна состояться 23 августа 2021 года.