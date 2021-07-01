Эксперты оценили шансы Трампа на выборах

Дональд Трамп заявил, что вновь собирается участвовать в президентской гонке в 2024 году. News.ru поговорил с экспертами, которые оценили шансы экс-президента на выборах.

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов считает, что у Трампа есть все шансы победить на праймериз. Несмотря на то, что члены республиканской партии относятся к нему по-разному, Трамп все еще имеет большой авторитет у консервативной части населения США.

«Все остальные выглядят на его фоне очень бледно. Это все прекрасно понимают, понимает и сам Трамп. Если он не растратит мобилизационный талант, то у него очень большие шансы на победу на праймериз», — сказал Гарбузов.

Директор фонда Франклина Рузвельта по изучению США в МГУ Юрий Рогулев подтвердил, что республиканцы пока не собираются разрывать отношения с Трампом, так как он имеет очень большую поддержку среди электората. Однако это не значит, что республиканская партия не выдвинет на выборы более привлекательного кандидата, если он появится.

Также он усомнился в том, что американцы захотят выбирать возрастного президента (Трампу 75 лет). Однако Валерий Гарбузов с ним не согласен — он отметил, что действующий президент США тоже далеко не молод.

«Как мы видим, американцев возраст не пугает. И Байдену, и Трампу скоро будет под 80, тем не менее за них голосуют, их выбирают», — сказал специалист.