Эксперты оценили «сделку века» Трампа

В «сделке века» Трамп предложил создать два государства: арабского со столицей в Восточном Иерусалиме и еврейского. Однако, по словам президента США, Иерусалим должен остаться неделимой столицей.

Фитин считает, что создание двух столиц может лишь создать дополнительную напряженность на Ближнем Востоке, а план в принципе невозможно воплотить в жизнь. По словам эксперта, Палестина не принимала участия в переговорах и отвергает данный вариант, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху полагает, что это судьбоносный прорыв и возможность для окончательного урегулирования.

Карине Геворгян, политолог, заявила телеканалу «Звезда», что своим предложением Трамп просто хочет заручиться поддержкой евангилистов.

«Заявив о том, что Иерусалим является неделимой столицей Израиля, он (прим.ред. — Трамп) сорвал аплодисменты, поскольку в зале сидела израильская делегация, сопровождавшая Нетаньяху. Но через некоторое время он сказал, что палестинской столицей станет восточный Иерусалим», — сказала Геворгян.

Своей «сделкой века» президент США лишь создает себе серьезную и произраильскую силу в Америке.