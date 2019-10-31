По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, Копенгаген побоялся судебных исков, которые последовали бы после его одобрения строительства газопровода из Норвегии в Польшу.

«Дальше Дания тянуть не могла, потому что ей угрожали иски, судебные процессы. Для них всё усугублялось тем, что они выдали разрешение для аналогичного газопровода из Норвегии в Польшу — Baltic Pipe („Балтийская труба“ — НСН), и дальше оператор „Северного потока — 2“ мог подавать в суд и обвинить их в коррупции. Потому что заявка от „Газпрома“ была подана раньше, и можно было сказать, что они одобряют один газопровод и мешают реализации другого. Здесь могли начаться реальные уголовные дела. Датчане были в этом не заинтересованы, они и так, по сути, оказали услугу американцам — на них давили США, чтобы затянуть строительство „Северного потока — 2“. Поэтому я думаю, что это победа здравого смысла и закономерный исход всей этой истории с датским разрешением», — отметил Юшков.

Он также добавил, что теперь России не нужно спешить: части трубы на европейском отрезке маршрута не готовы к запуску.

«Морская часть уже точно будет достроена. Вопрос в том, что нам еще нужно будет провести установочные работы, и они уже явно до Нового года не успеют. Они закончатся ближе к февралю-марту, и спешить тут уже некуда. Потому что европейцы на своей территории участок „Северного потока — 2“ не достроили, и в этом проблема. С 1 января он в любом случае не будет запущен, потому что не готово его продолжение на территории Германии. Они очень долго проводили тендерные процедуры, искали подрядчика, и теперь он будет готов только к лету 2020 года. Но это уже не наша вина и не наша забота», — рассказал эксперт.

Бывший первый заместитель министра юстиции Украины, бывший член наблюдательного совета «Нафтогаза» и бывший главный юрист «Нафтогаза» Евгений Корнейчук вспомнил о литовском опыте.

Дания тянула с разрешением «Северному потоку — 2» ради Украины Подробнее

«Я хотел бы напомнить практику наших ближайших соседей. Например, в Литве при президенте Бразаускасе продали треть трубы, которая проходила, „Газпрому“, еще треть одной компании, и треть оставили в собственности у Литовского государства. И все остались довольны: до сих пор транзит идет, и никаких политических вопросов не возникает. Нам тоже никто не мешал сделать что-то похожее. Но, к сожалению, когда коммерческие вопросы решаются в политической плоскости, они очень часто решаются неправильно, без учета коммерческой выгоды для всех сторон», — пояснил Евгений Корнейчук.

По его оценкам, советская газотранспортная система Украины может полностью опустеть.

«Я бы задал вопросы нынешним руководителям „Нафтогаза“, потому что они за много лет привели к тому, что украинская труба может вообще остаться пустой. Они говорят, что будут закачивать туда гелий, чтобы трубы не порвало, вместо того, чтобы просто перевести политические договоренности в коммерческую составляющую, и всем было бы выгодно», — добавил специалист.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин объяснил затягивание Данией строительства газопровода «Северный поток — 2» исключительно политическими причинами. По его словам, датские власти хотели подыграть Украине.