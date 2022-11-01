Эксперты оценили последствия возможного выхода Молдавии из СНГ | 360°

Мир 01 ноября 2022, 11:12 Эксперты оценили последствия возможного выхода Молдавии из СНГ

Читать 360tv в

Приход к власти в Молдавии Майи Санду ознаменовал курс на сворачивание отношений с Россией и выстраивании более тесного союза с Западом. В связи с новой политикой Кишинева эксперты решили, что страна готовится к выходу из СНГ, написала «Политика сегодня».

По словам доцента кафедры политической теории МГИМО МИД РФ, политолога-международника Кирилла Коктыша, отказ от членства в СНГ обернется для Молдавии ослаблением экономики, а также усугубит энергетический кризис и снизит доходы граждан.

Реклама

«То есть тут дело не в самом выходе, а в том, что будет с межсторонними соглашениями, которые в рамках СНГ были приняты», — добавил Коктыш.

Реклама

Доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова считает, что Молдавия осознает все последствия выхода страны из СНГ и вряд ли пойдет на это.

«Это не просто обрубание экономических связей, которые существуют и работают, но это также неизбежное возникновение проблем в сфере двусторонних связей (в частности, с Россией) в области образования, здравоохранения, трудовой миграции», — добавила профессор.