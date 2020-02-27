Эксперты оценили новый план Украины по возвращению Крыма

По мнению Охрименко, украинские власти до сих пор относят полуостров к собственной территории.

«Естественно, любой украинский политик, и я в том числе, скажем, что референдум надо проводить на всей территории Украины. Так как Крым по-прежнему является частью украинской территории, Заявление Зеленского логично. Ни Зеленский, ни один политик Украины не согласится на обратное. Чтобы провести референдум об особом статусе территорий Украины и всего государства, должны голосовать жители ЛНР и ДНР, Крыма — иначе смысла не будет от референдума. Другое дело — как это сделать на практике? Вот это вопрос», — отметил он.

Сергей Цеков обратил внимание на то, что Незалежной нужно войти в состав России, чтобы вернуть себе полуостров.

«Никогда Крым в состав Украины не вернется. Только при одном условии: если Украина создаст с Россией союзное государство, ликвидирует границы. Получится одно государство, в котором будет Россия вместе с Крымом и Украина. А все остальное от лукавого», — подчеркнул сенатор.

Ранее вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков подчеркнул, что Киев говорит о возвращении Крыма для западных кураторов.