Эксперты обсудили проблему русофобии в странах СНГ

В странах постсоветского пространства наблюдается новая волна бытовой русофобии, заявила ведущая Елена Афонина в программе «Не могу молчать». Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал данное высказывание, передал «Царьград».

Многие люди в странах СНГ начали сталкиваться с дискриминацией, однако местные чиновники не придают этому больного значения. Безпалько прокомментировал данную ситуацию. Он отметил, что ситуации принижения русских в странах постсоветского пространства становятся частью целой системы и продолжением тех процессов, которые были заложены еще в советское время.

«Русская молодежь оттуда стремится уехать, потому что, хоть ты трижды разговаривай на казахском, тебя никогда не пустят на госслужбу, военную службу и в другие хоть сколько-нибудь перспективные сферы. Поэтому это система, это создание этнонационалистических государств, где есть титульная нация и все остальные, которые хотят поставить на места второго, третьего сортов и так далее», — отметил Безпалько.