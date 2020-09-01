Эксперты обсудили, почему мир не хочет говорить по-русски

По его словам, это связано с политикой государств. Отказ от русского языка пропагандируется, чтобы показать свою независимость.

«Юрисдикцию же свою ведут еще от межвоенного периода, от буржуазной государственности, и мне представляется, что здесь идет сугубо такая политизация этого языкового вопроса», — рассказал он.

Также Гущин считает, что жители стран все равно говорят на русском языке.

Заместитель директора по научной работе Центра социологических исследований Министерства науки и высшего образования Александр Арефьев уверен, что все дело в экономических условиях.

«Всплеск интереса к русскому языку после Второй мировой войны стал наблюдаться после научно-технических успехов СССР, запуска первого человека в космос», — пояснил он.

Также эксперт считает, что массовость изучения языка зависит от того, насколько возможно использовать его на практике.