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    01 сентября 2020, 17:20

    Эксперты обсудили, почему мир не хочет говорить по-русски

    Дарья Морозова

    Эксперт российского совета по международным делам (РСМД), доцент РГГУ Александр Гущин выразил мнение, почему в других странах не хотят говорить на русском языке. Об этом сообщило ОТР.
    Эксперты обсудили, почему мир не хочет говорить по-русски

    По его словам, это связано с политикой государств. Отказ от русского языка пропагандируется, чтобы показать свою независимость.

    «Юрисдикцию же свою ведут еще от межвоенного периода, от буржуазной государственности, и мне представляется, что здесь идет сугубо такая политизация этого языкового вопроса», — рассказал он.

    Также Гущин считает, что жители стран все равно говорят на русском языке.

    Заместитель директора по научной работе Центра социологических исследований Министерства науки и высшего образования Александр Арефьев уверен, что все дело в экономических условиях.

    «Всплеск интереса к русскому языку после Второй мировой войны стал наблюдаться после научно-технических успехов СССР, запуска первого человека в космос», — пояснил он.

    Также эксперт считает, что массовость изучения языка зависит от того, насколько возможно использовать его на практике.

    Новости SMI.FM