Эксперты обсудили перспективы взаимоотношений России и Финляндии

Заместитель гендиректора ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» Анна Невинская предложила объединить Санкт-Петербург и Суоми в единое туристическое пространство. Проект предполагает возможность за одну поездку посетить и Санкт-Петербург, и Финляндию. Проект также предусматривает развитие системы электронных виз.

Также Невинская отметила, что ужесточение требований к финским визам — не более, чем формальное соблюдение требований ЕС. Санкционной составляющей в этом нет.

Глава регионального отделения общества ингерманландских финнов Inkerin Liitto Елена Тикка отметила интерес к национальным видам спорта Финляндии, в частности, о чемпионате мира по метанию сапога.

Певица, председатель общественной организации Romance Music Association (Финляндия) Елена Путина рассказала о международном проекте «Наш романс. Диалог культур», руководителем которого является.

«Наш проект уникален, он объединил исполнителей и коллективы разных стран, — рассказала певица. — Хотя мы страны-соседи, мы довольно плохо знаем друг друга, а этот проект, который существует в телевизионном формате, знакомит россиян с финской музыкой, а граждан Финляндии — с русской».

Руководитель ФАН Евгений Зубарев отметил, что несколько финских ученых предлагали наоборот, ограничить турпоток, чтобы не превратить Суоми в «проходной двор». Для участников круглого стола такая идея стала новостью. Они предположили, что это частное предложение, а не официальная инициатива.