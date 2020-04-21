Эксперты назвали самые безопасные страны во время пандемии коронавируса

На первом месте оказался Израиль. Эксперты уточнили, что «страна находится в состоянии постоянного кризиса и имеет большой опыт в плане закрытия границ и чрезвычайных ситуаций». Сейчас в стране 13 883 заболевших и 181 умерший.

Второе место заняла Германия. Из 143 457 заболевших выздоровели более 95 тысяч человек, 4598 летальных исходов. Также в этой европейской стране готовы бесплатно лечить иностранцев с коронавирусом.

Третьей по безопасности назвали Южную Корею. Она стала одной из стран с наибольшим количеством зараженных в сутки. Но правительство быстро справилось с ситуацией.

Также в список вошли Австралия, Китай, Новая Зеландия, Тайвань, Япония, Сингапур.

Ранее дерматолог Лариса Алексеева предупредила, что частое мытье рук и использование антисептиков не только убивает бактерии, но и нарушает защитный слой кожи, что способно привести к различным кожным заболеваниям.