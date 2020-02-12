Эксперты назвали Путина и Трампа самыми известными лидерами в мире
Владимир Путин и Дональд Трамп, президенты России и США, сохранили статусы самых известных мировых лидеров. Об этом написал РБК со ссылкой на иностранное издание.
Индекс известности Трампа — 89 пунктов, Путина — 84 пункта. На третьем месте располагается канцлер Германии Ангела Меркель.
Уровень симпатии к Владимиру Путину не изменен с 2018 года — 36% опрошенных относятся к президенту РФ положительно. Хуже всего к нему относятся в Иордании, сообщил сайт Daily Storm.
К Дональду Трампу отрицательно относятся почти во всех регионах мира. Симпатизируют ему во Вьетнаме и в Нигерии.