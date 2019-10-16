Названы лучшие страны для жизни женщин

В итоговом рейтинге представлены 167 стран мира. На первом месте расположилась Норвегия, она стала лучше по всем пунктам в безопасности и справедливости. Но немного провалила пункты по количеству женщин во властных структурах, в вопросах трудоустройства женщин и получения ими образования.

На втором месте оказалась Швейцария, чьи показатели почти полностью повторили норвежский результат. Но минусом стало то, что в стране еще есть законы, которые различают людей по их полу. Третье место поделили между собой Финляндия и Дания. У жительниц обеих стран не очень хорошо обстоят дела с трудоустройством.

Также в десятку вошли Исландия, Австрия, Великобритания, Люксембург, Швеция, Нидерланды и Канада.

Россия и Греция поделили место номер 50. В нашей стране мало женщин во власти, не очень хорошо с их трудоустройством, финансовой независимостью и получением образования. Но при этом российские женщины чувствуют себя в безопасности и не испытывают дискриминации.

В пятерку худших для женщин стран вошли Южный Судан, Пакистан, Сирия, Афганистан и Йемен.

Рейтинг Women, Peace, and Security Index составляют с 2017 года. Кроме журналистов издания National Geographic в работе над списком принимают участие эксперты Джорджтаунского института по вопросам женщин, мира и безопасности и Института исследований проблем мира в Осло.

Между тем появился рейтинг самых красивых женщин мира. Его составил руководитель Центра современной косметической и пластической хирургии лица в Лондоне доктор Джулиан де Силва, руководствуясь исключительно наукой. Он вывел идеальную форму лица при помощи математического понятия «золотого сечения».