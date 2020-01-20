Эксперты МВФ понизили прогноз по росту американской экономики

Специалисты заметили, что ситуация в американской экономике стабильна. Газета «Взгляд» отметила, что небольшая коррекция в 2020 году (снижение на 0,1%) объясняется тем, что некоторые рыночные показатели росли «быстрее тренда».

Эксперты фонда предупредили, что сохраняются серьезные риски недостижения прогнозируемых темпов роста. В частности, они связаны с обострением напряженности на геополитическом поле и ухудшением отношений США со своим торговыми партнерами.