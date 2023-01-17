Мир 17 января 2023, 20:58 Эксперты МАГАТЭ прибыли на Ровенскую АЭС Глава МАГАТЭ Гросси: миссии агентства разместят на всех АЭС Украины РИА «Новости»

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Группы экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) до конца этой недели разместятся на всех украинских АЭС, включая Чернобыльскую атомную электростанцию. В состав каждой миссии войдут до 12 человек. Об этом говорится в заявлении генерального директора агентства Рафаэля Гросси, опубликованном на сайте организации.

Во вторник, 17 января, миссия МАГАТЭ прибыла на атомную электростанцию в Ровно. Сопровождавший экспертов Гросси провел переговоры с министром энергетики Украины Германом Галущенко, генеральным директором компании «Энергоатом» Петром Котиным и главой регулятора атомной энергетики Олегом Кориковым.

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«Постоянное присутствие наших экспертов на украинских атомных энергетических объектах и ​​на Чернобыльской площадке поможет предотвратить ядерную аварию во время боевых действий», — заявил Гросси.

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Глава МАГАТЭ подчеркнул, что новые миссии организовали по запросу властей Украины. Эксперты возьмут под контроль ключевые системы ядерной безопасности и защиты станций, окажут техническую помощь и регулярно станут присылать отчеты в главный офис агентства.

В заявлении организации говорится, что в минувшие выходные Южно-Украинская, Ровенская и Хмельницкая атомные станции снизили выработку энергии на время обстрелов. С понедельника все мощности восстановили.

Глава организации Гроссии подчеркнул, что намерен продолжать переговоры с Россией о создании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции. Он подчеркнул, что рассчитывает на согласование предложенного плана уже в ближайшее время, так как ситуация в районе АЭС остается нестабильной.