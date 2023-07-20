20 июля 2023, 19:54
Эксперты МАГАТЭ не нашли мин на ЗАЭС
Гросси заявил, что эксперты МАГАТЭ провели дополнительные инспекции ЗАЭС и не нашли мин
Эксперты МАГАТЭ не нашли на Запорожской АЭС признаков мин, взрывчатки или тяжелой военной техники, сообщил ТАСС. Дополнительные инспекции станции прошли 17–18 июля.
В ходе проверки ЗАЭС инспекторы не обнаружили следов взрывчатых веществ. В заявлении гендиректор агентства Рафаэль Гросси также отметил, что сотрудники МАГАТЭ пока не получили доступ к крышам реакторных блоков, но продолжают его добиваться.
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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отмечал, что Вооруженные силы Украины планируют в конце июля попытку форсирования Днепра и хотят взять под контроль Запорожскую АЭС.
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий также говорил о скоплении сил ВСУ для возможного удара по атомной электростанции. Такие действия украинских военных, по мнению политика, могут привести мир на порог ядерной катастрофы.
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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