Мир 20 июля 2023, 19:54 Эксперты МАГАТЭ не нашли мин на ЗАЭС Гросси заявил, что эксперты МАГАТЭ провели дополнительные инспекции ЗАЭС и не нашли мин РИА «Новости»

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Эксперты МАГАТЭ не нашли на Запорожской АЭС признаков мин, взрывчатки или тяжелой военной техники, сообщил ТАСС. Дополнительные инспекции станции прошли 17–18 июля.

В ходе проверки ЗАЭС инспекторы не обнаружили следов взрывчатых веществ. В заявлении гендиректор агентства Рафаэль Гросси также отметил, что сотрудники МАГАТЭ пока не получили доступ к крышам реакторных блоков, но продолжают его добиваться.

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отмечал, что Вооруженные силы Украины планируют в конце июля попытку форсирования Днепра и хотят взять под контроль Запорожскую АЭС.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий также говорил о скоплении сил ВСУ для возможного удара по атомной электростанции. Такие действия украинских военных, по мнению политика, могут привести мир на порог ядерной катастрофы.