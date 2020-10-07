Эксперты исключили вариант с «киргизским сценарием» в Таджикистане

«В целом ожидается, что день голосования 11 октября будет праздничным и граждане сделают свой выбор в стабильной обстановке за мирное развитие Таджикистана», — отметил политолог Шерали Ризоен.

В свою очередь директор Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана Андрей Казанцев выразил уверенность, что на выборах победит действующий лидер Эмомали Рахмон.

«Действующая власть пришла после очень кровавой гражданской войны, и все прекрасно понимают, что так просто она ее не отдаст. Поэтому у оппозиции даже такой надежды нет, что она просто выйдет, помитингует и у власти окажется», — обратил внимание собеседник издания.