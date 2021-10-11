Эксперты дали прогноз по отношениям России и Австрии

После смены канцлера в Австрии отношения страны с Россией останутся прежними. Об этом «Известиям» рассказали политологи Тимофей Бородачев и Владимир Швейцер.

Новым канцлером Австрии стал бывший глава МИД Александер Шалленберг, сменив ушедшего в отставку Себастьяна Курца. По мнению политологов, это не изменит отношений между Австрией и РФ.

«Что же касается его [Себастьяна Курца] временного преемника — Александра Шалленберга, то здесь не стоит ждать принципиально новых подходов к отношениям с Россией в том числе. Позиция не изменится, просто остальные будут делать то же самое, но не говорить об этом так открыто», — сказал Бородачев.

С ним согласился глава отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер, добавив, что отношения с Австрией у России стабильнее, чем с другими странами ЕС.