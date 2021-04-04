Эксперта от ДНР потребовали удалить из контактной группы по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кравчук потребовал удалить из контактной группы по Донбассу эксперта от самопровозглашенной ДНР Майю Пирогову. В противном случае Киев не будет участвовать в переговорах.

«Украинская делегация уже продемонстрировала свою позицию: как только эта персона [Майя Пирогова] появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы оставляем переговоры на период, пока [спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине] Хайди Грау не добьется исключения ее из переговорного процесса. <…> Наша [украинская] делегация оставляет переговоры, пока это не будет сделано», — приводит слова Кравчука «Украинская правда».

Глава делегации Украины отметил, что не в курсе, будет ли Пирогова присутствовать на переговорах 14 апреля. Он сослался на представителей ДНР и отметил, что Пирогова сейчас болеет. 17 марта украинская делегация уже демонстративно покидала переговоры из-за нее.

Украинский суд летом 2015 года приговорил журналиста и блогера из Донецка Майю Пирогову заочно к 10 годам с конфискацией имущества по уголовной статье «Создание террористической группы или террористическая деятельность».

Ранее Кравчук заявил, что Украина стала для России врагом, а Белоруссия — холуем.