    28 февраля 2020, 13:58

    Эксперт жестко прокомментировал попытку шантажа Эрдогана

    Дарья Морозова

    Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко резко прокомментировал попытку президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана шантажировать с помощью НАТО. Он собирался консультироваться с организацией насчет Идлиба. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    Он сказал, что «Сирия — суверенная страна, и любое иностранное военное вторжение — это будет акт вооруженной агрессии», а «НАТО не имеет отношения к Сирии».

    «Поэтому досвидос, НАТО», — отрезал Коротченко.