Эксперт жестко прокомментировал попытку шантажа Эрдогана
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко резко прокомментировал попытку президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана шантажировать с помощью НАТО. Он собирался консультироваться с организацией насчет Идлиба. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Он сказал, что «Сирия — суверенная страна, и любое иностранное военное вторжение — это будет акт вооруженной агрессии», а «НАТО не имеет отношения к Сирии».
«Поэтому досвидос, НАТО», — отрезал Коротченко.