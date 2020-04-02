Эксперт: заявление Брюсселя о Крыме формирует антироссийские настроения в Европе
Сомнительное высказывание бельгийского правительства о последнем указе президента России относительно Крыма формирует антироссийские настроения европейских СМИ. Так считает ведущий научный работник Института Европы РАН Сергей Федоров. Об этом сообщил портал «Политика Сегодня».
Жители Крыма отметили, что мнение Евросоюза не имеет значения, потому что России не нужно признание указов Путина.
По словам Федорова, таким способом Брюссель напоминает странам о позиции Европейского союза относительно Крыма, которая уже начала забываться.