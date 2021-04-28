Эксперт заявил об увеличении вероятности войны в Донбассе

Военный эксперт Алексей Подберезкин заявил, что вероятность войны в Донбассе увеличивается. Он отметил, что России необходимо готовиться к активным военным действиям, сообщил сайт Pravda.Ru.

Специалист пояснил, что такое развитие событий нужно Соединенным Штатам.

«Зеленский никаким суверенитетом не обладает. А вместе с ним и Украина. Это государство, которое управляется извне. Для США было бы полезно иметь некий конфликт на границе с Россией, но чтобы не очень большой, чтобы он не превратился в европейскую войну с лишними рисками для американцев», — пояснил Подберезкин.

Как он считает, американцы хотят «войнушку», которая бы истощала ресурсы нашей страны. По мнению политолога, предпринимать активные действия необходимо, так как оборона всегда в итоге приводит к поражению.