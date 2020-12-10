Эксперт заявил о влиянии на молодежь планов США бороться с «иностранным влиянием»
Старший научный сотрудник Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ Александр Гущин рассказал, как будет влиять на общество реализация планов США о финансовой помощи в борьбе с «иностранным влиянием» в Молдавии, пишет сайт RТ.
Как считает специалист, идея закрепляться через технологии «мягкой силы» и инструментарий вовлечения гражданского общества, а также различных организаций неправительственного сектора республики будут продвигать и в будущем.
«Конечно, при демократах, при новой администрации, тем более с новым президентом Молдавии, я думаю, что эта работа будет, безусловно, интенсифицироваться», — подчеркнул эксперт.
По мнению аналитика, эта «помощь» со стороны Запада в некоторой степени влияет на социализацию и на молодое поколение.
Накануне СМИ писали, что Госдеп США собирается выделить средства на реализацию программы под названием «Поддержка независимых СМИ и гражданского участия» в Молдавии.