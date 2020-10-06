Эксперт заявил о причастности США к киргизским протестам

В качестве аргумента он привел тот факт, что представители американского посольства были заранее эвакуированы под предлогом коронавируса. Также он отметил, что «ни одна значимая политическая ситуация на постсоветском пространстве не проходит без участия третьих сторон».

«Киргизия всегда интересовала США, как одна из важнейших пограничных стран вблизи России», — считает Маркелов.