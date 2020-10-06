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    06 октября 2020, 18:01

    Эксперт заявил о причастности США к киргизским протестам

    Дарья Морозова

    Политтехнолог Сергей Маркелов предположил, что к беспорядкам в Киргизии имеет отношения Америка. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».

    В качестве аргумента он привел тот факт, что представители американского посольства были заранее эвакуированы под предлогом коронавируса. Также он отметил, что «ни одна значимая политическая ситуация на постсоветском пространстве не проходит без участия третьих сторон».

    «Киргизия всегда интересовала США, как одна из важнейших пограничных стран вблизи России», — считает Маркелов.

    Новости SMI.FM