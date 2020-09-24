Эксперт заявил, что видео СБУ с «Буком» после крушения MH-17 сфальсифицировано

Служба безопасности Украины утверждает, что видеозапись сделали случайно 18 июля 2014 года. Тем не менее специалист уверен, что к монтажу ролика готовились. Соответственно, запись — не случайность, а хорошая и заранее спланированная акция.

Специалист выполнил раскадровку и подробно проанализировал видеоролик.

Антипов обратил внимание на положение камеры при зумах и ее наклон. Данные показатели свидетельствуют о том, что на момент съемки видеокамера была установлена на штативе. Это значит, что оператор заранее поставил камеру на штатив и направил ее в необходимый просвет между деревьями. Тот человек знал, что именно в этом месте в определенное время проедет «Бук» с тремя ракетами.

Таким образом, технические факты доказывают, что видеосъемка СБУ — не экспромт и не случайность. Трейлер с «Буком», который двигался по дороге, не был виден из-за деревьев. Поэтому было невозможно быстро установить видеокамеру на штатив и заснять все. А без штатива, то есть с рук, такая съемка невозможна.