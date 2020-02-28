Эксперт заявил, что Турция недооценила армию САР

«Ситуация в случае с Турцией выглядит так: сами начали, сами теперь всех обвиняют, потому что получили по морде. Сирийская армия на сегодняшний день является, наверное, самой сильной армией в мире», — заявил Перенджиев.

Также он назвал абсурдом, что в Турции «ввели военное положение», потому что «на них никто не нападал», а они «хотели завладеть территорией чужой страны».