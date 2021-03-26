Эксперт заявил, что пуск ракет Северной Кореи является вызовом США

Военный эксперт Алексей Валюженич заявил, что пуск двух крылатых ракет Северной Кореи является вызовом для новой администрации США, написал сайт mk.ru.

Отмечается, что КНДР предприняла эти меры после того, как осудила Вашингтон за продолжение совместных учений с Южной Кореей. По словам Валюженича, Северная Корея наращивает свою мощь, так как президент Штатов Джозеф Байден не стремится наладить отношения с этой страной, сообщил сайт kp.ru.

«Вблизи линии разграничения недавно прошли учения Южной Кореи и США. До них уж всяко хватит добить. По-моему, это главный посыл недавних ракетных пусков», — пояснил эксперт.

После запуска ракет КНДР министр обороны РФ Сергей Шойгу напомнил о ракетных системах на Курилах и Сахалине после.