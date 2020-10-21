Эксперт заявил, что Польша вытеснит украинцев из Львовской области через суд
Военный эксперт Юрий Дудкин в эфире «Голоса Правды» заявил, что Польша вытеснит украинцев из Львовской области через суд. По его словам, Варшава планирует действовать по примеру Прибалтики.
Специалист отметил, что поляки готовят порядка трех тысяч исков в международные суды. Таким образом страна будет отстаивать свое право на недвижимость в украинском регионе, пишет сайт «Утро.ру».
«То же самое было в странах Балтии с развалом СССР — там запустили маховик реституции и просто выбрасывали людей из их квартир», — подчеркнул Дудкин.
Как считает эксперт, поляки выиграют эти дела. Он отметил, что, победив в суде, они заберут часть Украины.
Ранее сообщалось, что власти Венгрии и Польши обсуждали пересмотр границ Украины. Правительство Польши хочет, чтобы часть земель страны отошла им.