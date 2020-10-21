Эксперт заявил, что Польша вытеснит украинцев из Львовской области через суд

Специалист отметил, что поляки готовят порядка трех тысяч исков в международные суды. Таким образом страна будет отстаивать свое право на недвижимость в украинском регионе, пишет сайт «Утро.ру».

«То же самое было в странах Балтии с развалом СССР — там запустили маховик реституции и просто выбрасывали людей из их квартир», — подчеркнул Дудкин.

Как считает эксперт, поляки выиграют эти дела. Он отметил, что, победив в суде, они заберут часть Украины.

Ранее сообщалось, что власти Венгрии и Польши обсуждали пересмотр границ Украины. Правительство Польши хочет, чтобы часть земель страны отошла им.