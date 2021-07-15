Эксперт заявил, что на отставку Авакова повлияли власти США

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказал предположение, что за увольнением главы МВД Украины Арсена Авакова стоят США. Он подчеркнул также, что новый министр Денис Монастырский также согласован с властями Запада. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

«Аваков подал заявление об отставке. Сделано это было, как я понимаю, под давлением Зеленского, а он получил эту команду от американцев. Аваков является одиозной фигурой. Поэтому такой сценарий реален», — объяснил он.

Политик обратил внимание на тот факт, что на данный момент временный поверенный в делах США на Украине Джордж Кент. По словам Азарова, Кент «получил инструкции и их реализует в жизнь», добавил сайт «Утро.ру».