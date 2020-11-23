«В ФРГ на уровне политиков уже не раз высказывались по поводу новых санкций, которые готовит Вашингтон. Но им не удастся изменить точку зрения США», — отметил эксперт.

Юшков уточнил, что в настоящий момент в Штатах рассматривается около четырех законопроектов о новых санкциях. У каждого из них разные авторы. В их числе республиканцы и демократы. Чтобы отменить указ об ограничениях нужно будет выпустить новый федеральный закон, проведя его через обе палаты парламента. Сделать это не представляется возможным.

Как считает специалист, немцев волнует, что в отдельных законопроектах речь идет не только запретах в рамках строительства газопровода. Также их беспокоят пункты, согласно которым нельзя вводить в эксплуатацию и обслуживать «Северный поток — 2».

Юшков пояснил, что за возведение газопровода отвечает «Газпром», а за ввод в эксплуатацию — Германия. Так, если Германия нарушит европейские законы, российская энергетическая компания подаст на них в европейский суд и выиграет дело.

«Если же ФРГ выдаст разрешение на ввод в эксплуатацию, то под санкции США попадут даже не коммерческие компании, а само государство Германия, органы госвласти», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, немцы переживают именно из-за опасного положения, в которое рискуют попасть.