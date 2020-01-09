Эксперт высказался о нехватке военных США в Ираке

«Изначально было понятно, что ни о каком серьезном военном столкновении речи не идет, потому что на территории Ирака находится около 7 тысяч американских военнослужащих, которых явно не хватит, чтобы вести полномасштабные боевые действия», — сказал Леонков.

Напряжение выросло после убийства командующего спецподразделением Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Накануне Иран нанес ответный удар по американским базам в городах Ирака, а военные не смогли защититься.

Президент Соединенных Штатов сообщил, что жертв со стороны США нет. Эксперты считают, что президент нашел выгоду для себя: очередной пиар. Он не пошел на открытый конфликт, а лишь ввел против Ирана новые санкции.

«Единственное, что сделали американцы, — убили Сулеймани. Конечно, они нарушили многолетнюю работу Сулеймани», — заявил Леонков.

Мировые эксперты считают убийство командующего террактом, на что США отвечают, что «так было нужно», чтобы остановить какие-то атаки Сулеймани, которые он планировал против США.