Эксперт высказался о канадской теории по поводу крушения украинского боинга в Иране
Константин Сивков, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, заявил в эфире НСН, что у канадской версии о падении украинского боинга в Иране нет оснований, она не выдерживает критики.
Есть гипотеза, говорящая, что иранские ПВО целенаправленно выстрелили в пассажирский самолет. В Тегеране ее отвергают, говоря, что причина катастрофы — техническая неисправность, за которой последовал пожар в двигателе.
«Любой зенитно-ракетный комплекс может быть применен только в том случае, если он приведен в полную боевую готовность, в боевой режим. Расчеты РЛС отсматривают воздушное пространство. Если обнаруженная воздушная цель не дает опознавание „свой-чужой“ и по характеристикам полета классифицируется как вражеская, этот комплекс по решению командира расчета производит стрельбу. Это в любом комплексе, вне зависимости от типа», — заявил Сивков.
Эксперт считает, что Тегеран не имел никаких оснований для применения ракетного оружия ПВО.