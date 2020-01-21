Эксперт высказал свое мнение о снятии ареста с активов «Газпрома»
Алексей Гривач, заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности, прокомментировал отмену ареста и обеспечительных мер в отношении активов по искам «Нафтогаза» в Европе, сообщило радио Sputnik.
Ранее «Газпром» рассказал об отмене ареста и обеспечительных мер с активов по искам «Нафтогаза» в Европе.
Эксперт сказал, что сейчас выполняются ранее достигнутые договоренности. Гривач считает, что на данный момент ситуация урегулирована, так как арест активов аннулируется. А что будет дальше, пока не ясно.