Эксперт высказал свое мнение о снятии ареста с активов «Газпрома»

Ранее «Газпром» рассказал об отмене ареста и обеспечительных мер с активов по искам «Нафтогаза» в Европе.

Эксперт сказал, что сейчас выполняются ранее достигнутые договоренности. Гривач считает, что на данный момент ситуация урегулирована, так как арест активов аннулируется. А что будет дальше, пока не ясно.