Эксперт высказал свое мнение о конфликте в Ливии
Перенджиев Александр Николаевич, военный эксперт, доцент РЭУ им Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России», в беседе с РИА ФАН сказал, что сирийский опыт поможет в решении ливийского вопроса.
«В САР у нас был создан Центр по примирению враждующих сторон, который способствовал установлению перемирия не меньше, чем „сочинский“ и „астанинский“ форматы. То есть Россия имеет большой опыт в урегулировании конфликтов благодаря Сирии и готова его применить в ливийском вопросе», — высказался Перенджиев.
Эксперт считает, что Российская Федерация может выступать не только в роли миротворца, но и готова помогать в урегулировании тяжелых конфликтов, сообщило ИА Nation news.