Эксперт высказал свое мнение о конфликте в Ливии

«В САР у нас был создан Центр по примирению враждующих сторон, который способствовал установлению перемирия не меньше, чем „сочинский“ и „астанинский“ форматы. То есть Россия имеет большой опыт в урегулировании конфликтов благодаря Сирии и готова его применить в ливийском вопросе», — высказался Перенджиев.

Эксперт считает, что Российская Федерация может выступать не только в роли миротворца, но и готова помогать в урегулировании тяжелых конфликтов, сообщило ИА Nation news.