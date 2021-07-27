Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов назвал восстановление прямой линии связи между КНДР и Южной Кореей хорошим знаком. Но главный вопрос заключается в том, как две страны будут общаться в будущем. Об этом рассказала газета «Известия».

«Это, безусловно, хороший знак, вопрос в том, насколько это все будет развиваться дальше, поскольку впереди стороны ждет проверочный момент — то, как пройдут совместные американо-южнокорейские учения в августе и как северяне могут на них реагировать», — отметил эксперт.

Асмолов считает, что восстановление линии связи было синдицировано с южнокорейской стороны. Ведь у президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина есть некоторые проблемы. Во-первых, это скандалы во внутренней политике, а во-вторых — не совсем успешная борьба с коронавирусом. По словам эксперта, у него все равно не получиться поднять рейтинг в преддверии выборов, несмотря на своеобразное потепление отношений с КНДР.