Эксперт Волков высказался о возможном приходе к власти неонацистской партии в Швеции | 360°

Мир 12 сентября 2022, 23:14 Поделиться Telegram

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Viber Эксперт Волков высказался о возможном приходе к власти неонацистской партии в Швеции

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По результатам выборов, которые состоялись в Швеции 11 сентября, к власти в стране может прийти оппозиционная правая партия «Шведские демократы» (Sverigedemokraterna, SD). Сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Алексей Волков высказался о данной ситуации, передала «Политика сегодня».

Членов партии обвиняют в приверженности к неонацизму. По словам Волкова, на данный момент трудно давать прогнозы о том, кто же все-таки займет лидирующую позицию.

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Однако, как подчеркнул Волков, даже если оппозиционная партия победит, ее, с большой вероятностью, не допустят до власти.

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«Оппозиция приходит к власти, но с „ШД“ особого желания сотрудничать нет и тем более — давать им права в парламенте. Здесь будет достаточно долгая перепалка, поиск путей, но их все-таки вряд ли возьмут в правительство», — рассказал специалист.

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