Эксперт Волхонский рассказал, чем обернутся протесты на Шри-Ланке

Протесты на Шри-Ланке, спровоцированные сильным экономическим кризисом, могут обернуться погромами и сменой власти. Таким мнением поделился доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».

Специалист пояснил, что серьезный кризис в первую очередь спровоцировать большой долг перед Китаем. Кроме того, крах сферы туризма из-за пандемии коронавируса и терроризма также повлиял на неспособность выплатить долг.

Волхонский заявил, что стычки с сотрудниками полиции могут перерасти в куда более серьезные волнения. В дальнейшем это может привести к силовой смене власти.

«От перемены голов во власти вряд ли изменится ситуация, потому что она очень сложная и зашедшая слишком далеко, чтобы от персоналий что-то зависело. Нужны скоординированные усилия стран кредиторов, которые смогут облегчить бремя, и стран, которые могут оказать реальную помощь прежде всего по поставке энергоносителей. Россия могла бы сыграть здесь свою роль», — пояснил специалист.