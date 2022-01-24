Эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев считает, что Германия приостановила сертификацию «Северного потока - 2», чтобы надавить на Россию, которая отвернулась от ЕС и пошла по новому политическому курсу. Об этом сообщило РИА ФАН.

«У России сейчас немного антизападный курс. Она сейчас активно консультируется с Ираном, Китаем, Индией. Это даже видно по визитам Путина, который встретился со всеми тремя главами этих государств», — процитировало «Утро.ру» слова эксперта.

Валяев добавил, что Германия изначально поддержала строительство газопровода, чтобы иметь санкционный инструмент и обязать Россию заботиться об интересах ЕС. Позиция Украины в этом вопросе, по мнению эксперта, западным политикам совсем не важна.