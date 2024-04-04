Мир 04 апреля 2024, 14:23 Эксперт в сфере высоких технологий Самсонов не исключил колебаний цен на полупроводники в районе 10%

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Поломка станков на заводах по производству полупроводников на Тайване после землетрясения окажет влияние на изменение их стоимости. Колебания цен на продукцию возможны в районе 10%, сообщил эксперт в сфере высоких технологий Денис Самсонов в беседе со «Звездой».

По его словам, увеличение цен будет связано именно с ожиданиями и опасениями худшего, которые закладывают в свои закупки участники рынка. Также сейчас важно понять, насколько реально производства оказались повреждены в ходе землетрясения.

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«Думаю, что пройдут недели, прежде чем узнают, что же там на самом деле произошло и насколько серьезно пострадали логистические цепочки», — отметил Самсонов.