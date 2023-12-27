27 декабря 2023, 15:59
Эксперт в сфере энергетики Листовский: РФ имеет возможности для увеличения экспорта нефти
Директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский указал на наличие перспектив расширения географии экспорта российской нефти. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
По словам эксперта, РФ имеет возможности организовать поставки, например, в страны Юго-Восточной Азии.
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«Африка — очень интересное направление, наши компании начинают туда заходить. Можно назвать также Пакистан», — отметил специалист.
Он добавил, что в ближайшее время Европа вряд ли вернется в круг крупных покупателей.
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Нефть
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