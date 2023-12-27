Мир 27 декабря 2023, 15:59 Эксперт в сфере энергетики Листовский: РФ имеет возможности для увеличения экспорта нефти

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Директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский указал на наличие перспектив расширения географии экспорта российской нефти. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По словам эксперта, РФ имеет возможности организовать поставки, например, в страны Юго-Восточной Азии.

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«Африка — очень интересное направление, наши компании начинают туда заходить. Можно назвать также Пакистан», — отметил специалист.

Он добавил, что в ближайшее время Европа вряд ли вернется в круг крупных покупателей.