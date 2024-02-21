Мир 21 февраля 2024, 14:29 Эксперт в сфере энергетики Фролов: рынок газа в АТР является более привлекательным для РФ, чем европейский

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Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал переориентацию экспортных направлений российских энергоносителей с Европы на другие регионы. Такое решение оправдывает себя, отметил эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik.

По словам специалиста, рынок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) является для РФ более привлекательным и интересным.

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«В отличие от европейского он не схлопывается, а растет», — пояснил Фролов.

Он также отметил, что спрос на сжиженный природный газ в Китае будет и дальше увеличиваться.