21 февраля 2024, 14:29
Эксперт в сфере энергетики Фролов: рынок газа в АТР является более привлекательным для РФ, чем европейский
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал переориентацию экспортных направлений российских энергоносителей с Европы на другие регионы. Такое решение оправдывает себя, отметил эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik.
По словам специалиста, рынок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) является для РФ более привлекательным и интересным.
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«В отличие от европейского он не схлопывается, а растет», — пояснил Фролов.
Он также отметил, что спрос на сжиженный природный газ в Китае будет и дальше увеличиваться.
Газ
Европа
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