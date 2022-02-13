Эксперт в Германии призвал ФРГ договориться с Россией об увеличении поставок газа

Германии нужно договориться с Россией об увеличении поставок газа. Такое мнение выразил в Twitter немецкий политолог Александр Рар. По его словам, в ближайшее время потребности ФРГ в газе могут возрасти из-за того, что страна собирается переходить на зеленую энергетику.

«Поскольку мы полностью отказываемся от атомной энергетики в 2022 году и постепенно — от угля, мощности должны быть увеличены за счет газа, в том числе газовых электростанций, которые также будут переведены на водород», — пояснил Рар.

Эксперт заявил, что возможные новые договоренности с Россией могут быть важным условием для успешности энергетического перехода в Германии. Он отметил, что именно российские поставщики голубого топлива остаются для страны основными. Поэтому, отметил Рар, необходимо договариваться.

Ранее в Минэкономики Германии говорили, что обеспокоены обстановкой с заполненностью газовых хранилищ в стране. Оно сейчас находится на уровне 36 процентов. В ведомстве добавили, что вопрос об увеличении поставок из России регулируется рынком, а не государством.