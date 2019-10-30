По мнению Крутакова, Вашингтон препятствует реализации проекта газопровода, потому что пытается изменить конфигурацию мирового рынка. Сейчас газ — глобальный товар наравне с нефтью. Развивающиеся технологии сжижения газа и транспортировки его специальными судами привели к созданию открытого спотового рынка.

«И для США принципиально важно, чтобы этот рынок формировался в той же парадигме, что и нефтяной рынок — биржевой, торговался преимущественно в долларах», — отметил эксперт.

«Это конвульсии США». Сенатор Цеков — о призыве ввести санкции против «Северного потока — 2» Подробнее

В настоящее время рынок нефти в большей степени обслуживается в долларах. США хочет сохранить долларовое наполнение энергетики. Однако газопровод «Северный поток — 2» не подходит в сложившуюся тенденцию. Представители «Новатэка» и «Роснефти» предположили, что расчет за поставляемый по «Северному потоку — 2» газ может быть в евро. Это сильная угроза американским интересам.

Ранее сенатор Сергей Цеков прокомментировал предложение американского конгрессмена Энди Барра ввести санкции в отношении трубоукладочных судов и иностранных субъектов, которые играют ключевую роль в реализации российского проекта «Северный поток — 2». По его мнению, «это конвульсии Соединенных Штатов».