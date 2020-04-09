Эксперт уверен, что прекращение транзита — катастрофа для Украины
Владислав Ганжара, политолог, в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление главы компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона. Ранее он сообщил, что Украина готова к нулевому транзиту.
Ганжара уверен, что для Украины прекращение транзита российского газа станет катастрофой. Заявление Макогона он назвал спекуляцией.
«Страх присутствует, потому что европейские партнеры, зная ненадежность Украины как транзитера, вряд ли будут спасать украинскую ГТС. А спекуляции — это то, что украинские политики делают лучше всего, и ничего другого у них сейчас не остается», — пояснил политолог.