Ганжара уверен, что для Украины прекращение транзита российского газа станет катастрофой. Заявление Макогона он назвал спекуляцией.

«Страх присутствует, потому что европейские партнеры, зная ненадежность Украины как транзитера, вряд ли будут спасать украинскую ГТС. А спекуляции — это то, что украинские политики делают лучше всего, и ничего другого у них сейчас не остается», — пояснил политолог.