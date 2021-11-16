Эксперт усомнился в вероятности большой войны между Арменией и Азербайджаном

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев обсудил с «Ридусом» новые боестолкновения, которые возникли между Вооруженными силами Армении и Азербайджана.

Силаев не увидел военно-политических предпосылок для повторения полномасштабных военных действий, которые возникли чуть больше года назад между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха.

«Год назад Азербайджан решал понятную военно-политическую задачу — установить контроль, полностью или частично, над территорией Нагорного Карабаха. Сейчас Азербайджан не будет завоевывать большие территории», — выразил уверенность собеседник издания.