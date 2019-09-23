Способности Додона влиять на политику правительства Молдавии поставили под сомнение

Игорь Тулянцев отметил, что молдавскому правительству выгодно отказаться от антироссийского курса.

«Я очень сильно сомневаюсь, что Майя Санду (премьер-министр Молдавии — прим. НСН) и все правительство прямо хочет воевать с Россией. У Майи Санду серьезная поддержка на Западе, поэтому ей бряцать мускулами для того, чтобы понравиться Западу не особо нужно. Единственное, для чего эти антироссийские заявления нужны, это для внутренней политики и для своего собственного электората», — объяснил он.

По мнению Тулянцева, Майя Санду и блок АКУМ, который входит в партию «Действие и солидарность», относятся к проевропейскому электорату.

«Для того, чтобы каким-то образом этот электорат подпитывать, необходимо иногда заявлять или вести антироссийскую риторику. Поэтому я не знаю, с кем и о чем договаривался Игорь Додон, я думаю, что от Игоря Додона политика Санду никоим образом не зависит. И вообще, блок АКУМ никоим образом не зависит от заявлений или каких-то просьб Игоря Додона. Это примерно то же самое, что Игорь Додон договорился, что с 9 вечера будет темно, а в 6 утра будет светло. Вот оно так и есть, это договорился Додон. Вот примерно то же самое, я думаю, и с Майей Санду», — рассказал специалист.

Игорь Тулянцев считает, что придет время Санду покажет себя как антироссийский политик, но пока ей и стране это не выгодно.