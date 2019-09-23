  • Способности Додона влиять на политику правительства Молдавии поставили под сомнение

    23 сентября 2019, 17:04

    Анастасия Карпеева

    Правительство и президент Молдавии решили отказаться от антироссийского подхода. Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев усомнился в способности молдавского лидера влиять на политику правительства страны. Об этом сообщило информационное агентство НСН.

    Игорь Тулянцев отметил, что молдавскому правительству выгодно отказаться от антироссийского курса.

    «Я очень сильно сомневаюсь, что Майя Санду (премьер-министр Молдавии — прим. НСН) и все правительство прямо хочет воевать с Россией. У Майи Санду серьезная поддержка на Западе, поэтому ей бряцать мускулами для того, чтобы понравиться Западу не особо нужно. Единственное, для чего эти антироссийские заявления нужны, это для внутренней политики и для своего собственного электората», — объяснил он.

    По мнению Тулянцева, Майя Санду и блок АКУМ, который входит в партию «Действие и солидарность», относятся к проевропейскому электорату.

    «Для того, чтобы каким-то образом этот электорат подпитывать, необходимо иногда заявлять или вести антироссийскую риторику. Поэтому я не знаю, с кем и о чем договаривался Игорь Додон, я думаю, что от Игоря Додона политика Санду никоим образом не зависит. И вообще, блок АКУМ никоим образом не зависит от заявлений или каких-то просьб Игоря Додона. Это примерно то же самое, что Игорь Додон договорился, что с 9 вечера будет темно, а в 6 утра будет светло. Вот оно так и есть, это договорился Додон. Вот примерно то же самое, я думаю, и с Майей Санду», — рассказал специалист.

    Игорь Тулянцев считает, что придет время Санду покажет себя как антироссийский политик, но пока ей и стране это не выгодно.